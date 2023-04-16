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Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar

Antalya'da 39 yıldır öğrenci yetiştirerek turizme hizmet eden Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulama oteli, geçen sene 17 milyon lira ciroya ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 12:28, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 12:31
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Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki lisenin uygulama oteli hem turizme hizmet edecek kalifiye eleman yetiştirerek öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor hem de farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

Sunulan kaliteli hizmetin yanı sıra denize yakınlığı ve konumu itibarıyla tercih edilen otelin 2020'deki 3,5 milyon liralık cirosu, 2021'de 7 milyon, 2022'de ise 17 milyon liraya ulaştı.

Sağlanan gelirle staj yapan öğrenciler ile otelde çalışan öğretmenlerin maaşı ödeniyor.

Açık yüzme havuzundan, çim sahası ve tenis kortuna, teknolojik altyapısı oluşturulmuş toplantı salonlarından deniz manzaralı restoranına kadar birçok imkan sağlayan 96 odalı, 240 yatak kapasiteli otel, önemli toplantılara ev sahipliği yapıyor.

Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, lisenin uygulama otelinde misafirleri ağırlayarak staj yapıyor aynı zamanda para kazanma imkanı buluyor.

Atölyelerde pratik yapan öğrenciler, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağından yiyecek ve içeceklerin yapımını öğrenerek mezun olduktan sonra lüks otellerde şef olarak mesleği sürdürüyor.

- "5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz"

Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ersümer Eren, AA muhabirine, 1984'ten bu yana turizm ve otelcilik eğitiminde Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduklarını söyledi.

Mezun olan öğrencilerin nitelikli personel olarak sektör tarafından aranan özelliklere sahip olduğunu belirten Eren, "Öğrencilerimize daha mezun olmadan iş teklifi alarak istihdam garantisi sağlıyoruz. Okulumuzun uygulama oteli var. Hem kamu hem özel sektör mantığıyla çalışıyoruz. Otelimizi yenileyerek 2022'de 17 milyon lira ciro yaptık. Eğitim yuvası olan oteli öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte işletiyoruz." diye konuştu.

Eren, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verdiklerini, odaların tamamının deniz manzaralı olduğunu ifade ederek "Yaz rezervasyonlarımız doldu. Satış pazarlamayı on-line yaptığımız için Japonya, ABD, Rusya, İngiltere başta olmak üzere dünyanın her tarafından misafirimiz var." dedi.

Öğrencilerin uygulama otelinden asgari ücretin yüzde 80'ini, staj yaptıkları otellerden ise yüzde 60'ını aldıklarını anlatan Eren, "Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektörü arasında bizim gibi okullarda ortak karar alınsın, sektör birlikte hareket etsin diye protokol imzalanıyor. Bu kapsamdaki otellerde staj yapan öğrencilerimiz ise asgari ücretin tamamını alıyor. Çok iyi dil bilen öğrencilerimiz üstüne yabancı dil tazminatı da alıyor." diye konuştu.

Otelde üç aydır depremzedeleri misafir ettiklerini vurgulayan Eren, başta 204 olan depremzede sayısının 130'a düştüğünü sözlerine ekledi.

- Dünya mutfaklarının lezzetlerini öğrenerek mezun oluyorlar

Mutfak bölümü öğretmeni Münevver Kumru da öğrencileri sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda pastane, sıcak, soğuk, kasaphane mutfaklarına ön hazırlık olarak yetiştirdiklerini söyledi.

Türk ve dünya mutfağı anlamında öğrencileri yetiştirdiklerini aktaran Kumru, "Tüm ülke mutfaklarından uygulamaları atölyelerde yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Arda Kara da yiyecek içecek hizmetleri alanında kendisini geliştirdiğini belirterek "Türk mutfağına öncelik veriyoruz ama dünya mutfaklarından da yemekler yapıyoruz hatta unutulmaya yüz tutan dünya mutfaklarından yemekler çıkarıyoruz." dedi.

Merve Oruç da istihdamda sorun yaşamamak için bu liseyi tercih ettiğini kaydederek "Burada eğitim alıyoruz, otellerde staj yaparken para kazanıyoruz." diye konuştu.

- "3 yabancı dil bilerek mezun oluyorlar"

İngilizce öğretmeni Soyşan Öztürk, öğrencilerin 9. sınıfa geldiklerinde haftada 21 saat İngilizce dersi aldığını, üst sınıflarda Rusça ve Almanca derslerinin başladığını anlattı.

Öğrencilerin 3 yabancı dili konuşabilecek seviyede mezun olduğuna işaret eden Öztürk, "Öğrencilerimizin turizm için mesleki becerilerinin yanında en önemli şey dil bilmeleridir. Onu da burada sağlıyoruz." dedi.

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