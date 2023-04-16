Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı artırıldı

Bozdağ, 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığı müjdesini verdi.

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