Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı artırıldı
Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 14:10, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 14:12
Adalet Bakanı Bozdağ, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.
Bozdağ, 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığı müjdesini verdi.
İlanların önümüzdeki hafta yayımlanacağını söyledi.