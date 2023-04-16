Erdoğan'dan depremzede Ömer için protez kol ve bacak talimatı

Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli iki deprem Malatya'da büyük yıkıma sebep oldu. Kenttin Bostanbaşı Mahallesi Bulut Sitesinde yaşayan Gürbüz ailesi depremde kayıplar yaşadı. Depremde babası Alper Gürbüz ile kardeşleri Ahmet Yasin, Arda ve Kadir Gürbüz'ü kaybeden 17 yaşındaki Ömer Gürbüz, kentte depremzedelerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile görüştü. Ömer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan protez kol ve bacak istedi.

Erdoğan'dan Öznur Çalık'a Ömer'le ilgilen talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a, "Ömer ile ilgilen bana bilgi ver" dedi. Görüşme sonrasında Milletvekili Çalık, Teknopark Konteyner Kentte annesi ile birlikte kalan Ömer'i ziyaret etti. Çalık, Ömer ve annesi Hatun Gürbüz ile görüştü ve taleplerini ilgili kurumlara iletti.

Tedavisi tamamlanınca kol ve bacak takılacak

İlk olarak Ömer'e, devlet kurumları tarafından akülü araç, tablet verildi. Malatya Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Ömer'in tedavisinin tamamlanmasının ardından, protez sağ kol ve sol bacak yapılacak.

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"

Hem kolu hem bacağını kaybeden Ömer Gürbüz yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Hep bizlerin yanında olacağını söyledi. Benimle çok ilgilendi, Öznur Çalık ablama talimat verdi" dedi.

"Allah'a hamd olsun Ömer'im yaşıyor"

Anne Hatun Gürbüz ise "Eşimi ve 3 çocuğumu kaybettim. Allah'a hamdolsun ki Ömer'im yaşıyor, Allah Ömer'i bana bağışladı. İlk günden beri devlet yanımızda, Cumhurbaşkanımız yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımızdan, Emine Erdoğan ablamızdan da Allah razı olsun Ömer'imle ilgilendiler" diye konuştu