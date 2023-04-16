Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü

6 Şubat depremlerinin ağır hasara yol açtığı Malatya'da yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması ile ağır ve acil yıkılacak binalarda tek tek yıkılıyor. Kent merkezindeki binaların yıkılması ile de dev tarlalara dönüşen şehir merkezinin hali ise dron ile görüntülendi.



Emeksiz Kavşağı'ndan Akpınar, Yeni Cami meydanı ve Kışla Caddesine kadar olan bölümde neredeyse sayıları parmakla gösterilecek kadar bina kalırken, ortaya çıkan bu görüntü ise Malatyalıları derinden üzüyor. Kışla Caddesi'nden Emeksiz Alt Kavşağı yıkımlar sonrası rahatlıkla gözükürken, ağır hasarlı binaların yıkılmaya devam etmesi boş alanların büyüklüğü de her geçen gün artıyor.