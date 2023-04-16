'Bu seçim İstikbali ve istiklal ile ilgili verilecek bir mücadelenin seçimi'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Bu bir beka meselesi. İstikbali ve istiklal ile ilgili verilecek bir mücadelenin seçimi. Artık son kertesi." dedi.

Kirişci, AK Parti Göle İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde, iktidarları döneminde Ardahan ve Göle'deki tarım ve hayvancılığa önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri anan Kirişci, Göle'nin de geçmişte deprem yaşadığını hatırlattı.

Kirişci, "Hayatını kaybeden 50 binin üzerinde kardeşimizin acısını Göleli, Ardahanlı olarak paylaştınız. Yardımlarınız oldu, dualarınız, destekleriniz oldu. Gerçekten devlet millet buluşması ve dayanışması örneğini bu kez 6 Şubat'ta göstermiş olduk. Rabb'im bir daha ne dost ülkelere ne de düşmanlarımıza dahi böyle bir afeti göstermesin. Göle'nin de depremle ilgili anıları var, yaşadıkları var. Siz bunları his eden bir ilçemizsiniz." diye konuştu.

- "Geçmişin özlemiyle yanıp tutuşanlar var"

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin önemini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu seçim Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilip seçilmemesi meselesi değil. 600 milletvekilinin seçilip seçilmemesi değil. Bu bir beka meselesi. İstikbali ve istiklal ile ilgili verilecek bir mücadelenin seçimi. Artık son kertesi. Bunu belirtmekte büyük bir yarar görüyorum. Türkiye artık dünyada bir oyuncu ve önemli oyuncu haline gelmişiz. Artık herkes Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ağızından çıkacak kelimeleri dikkatle dinler hale geldi. Bizim buna Ardahanlılar olarak dikkat kesilmemiz lazım. Burada duygusal davranmayalım. Geçmişin özlemiyle yanıp tutuşanlar var."

Kirişci, partililerle görüşmesinin ardından Ardahan'a hareket etti.