Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki teknik eğitim hamleleriyle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerinin 2 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 17:48, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 17:50
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar liraya yükselttik. Gelirden öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon lira pay aldı. 2023 yılında 3,5 milyar lira üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.