Yedi düvel bir olmuş, 'Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz' diyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yedi düvel bir olmuş, Amerika'sı, AB'si, terör örgütleri, ne kadar bildiğiniz, bilmediğiniz varsa bir araya gelmişler, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı, cumhurbaşkanını indireceğiz' diye orada, burada dolanıyorlar. Gücünüz buna yetmeyecektir. 15 seçim yetmedi, 16'sında da yetmeyecektir." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Caddesi'nde düzenlenen "Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarının sarılması için çalıştıklarını söyledi.

Enkaz altında kalan umutların yeniden diriltileceğini ifade eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki depremlerde verdiği bütün sözleri yerine getirdiğini belirtti.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözleri tutan bir lider olduğunu vurgulayarak, "Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu 'Söz, söz' diye konuşuyor. Buradan soruyorum, hangi sözünü tuttun? 'İstanbul'da işçiler çıkarılmayacak' dedin, 'Namus sözü, yakamdan tutun' dedin, kaç bin kişinin ekmeğini elinden aldın. Ağzını açıp bir laf ettin mi? Söz tutmak her adamın işi değil, er kişinin işi, Recep Tayyip Erdoğan'ın işidir." şeklinde konuştu.

- "Kazanamayanı, kaybedeni, taş üstüne taş koymayanı değiştirmek lazım"

Şanlıurfa için alın ve akıl teriyle gece gündüz demeden çalışacağını dile getiren Bozdağ, kente yeni eserler kazandırılacağını aktardı. Bozdağ, şöyle devam etti:

"Yedi düvel bir olmuş, Amerika'sı, AB'si, terör örgütleri, ne kadar bildiğiniz, bilmediğiniz varsa bir araya gelmişler, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı, cumhurbaşkanını indireceğiz' diye orada, burada dolanıyorlar. Gücünüz buna yetmeyecektir. 15 seçim yetmedi, 16'sında da yetmeyecektir. Cumhurbaşkanımız yine kazanacak, yine başkan olacaktır. Cumhurbaşkanımızın dayısı güçlü, o yüzden yenemezler. 'Dayısı kim?' derseniz, dayısı Şanlıurfalılardır, aziz Türk milletidir. Dayısı Şanlıurfalılar, aziz Türk milleti olan, bu aziz milletin dua ve desteğine sırtını dayayan birini yenecek güç Allah'ın izniyle yoktur. Emin olun, 14 Mayıs'ın akşamında Türk siyasetinde de dünya siyasetinde de büyük değişimler olacaktır. Amerika'sı, AB'si, İsrail'i kara kara düşünecek, görmek istediği rüyaların kabusa döndüğünü bir kez daha görecek. Dağdakiler, indekiler bir kez daha üzülecek ama Şanlıurfalılar, aziz milletimiz yeniden şahlanacak.

14 Mayıs akşamı Türkiye'nin siyasetinde de büyük değişim olacak. Değişim şart ama başaran, kazanan, taş üstüne taş koyanı, ülkeyi bir noktadan alıp 79 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılanlardan daha fazlasını yapanı değil, kazanamayanı, kaybedeni, taş üstüne taş koymayanı değiştirmek lazım. 'Değişim' diyoruz, kimi kiminle değiştireceğiz? 15 seçim kaybedeni 15 seçim kazananla değişmenin Türkiye'nin hayrına olan neresi var? Taş üstüne taş koymayıp palavra üstüne palavra atanların kendilerine hayrı yok bu ülkeye, ne hayrı olsun."

Seçimlerin ardından Türkiye'deki değişimin iktidar alternatifi üretemeyen beceriksiz muhalefetin siyaset anlayışının tasfiyesi yönünde olacağını aktaran Bozdağ, Türkiye'nin önünü muhalefetin kapattığını kaydetti.

Bozdağ, "Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur. Türkiye'de dirayetli, kudretli bir iktidar vardır. Türkiye'de muhalefet sorunu vardır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 14 Mayıs büyük bir fırsattır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli otomobil Togg'un yapıldığını, Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığını anlatan Bozdağ, istikrar korunduğunda, güçlü iktidar kurulduğunda Türkiye'nin yoluna daha güçlü devam edeceğini sözlerine ekledi.