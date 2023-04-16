İletişim Başkanlığı 14-15 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, 14-15 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki "14 Mayıs 2023 seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının sayısıyla ilgili manipülasyonların", "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim pusulasındaki fotoğrafında Cumhurbaşkanlığı Forsu bulunduğunun" ve "seçimin yaklaşmasıyla Göç İdaresi Başkanlığının vatandaşlık başvurularını çok hızlı sonuçlandırdığı ve bunun yalanlanmadığı" iddialarının gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında, "14 Mayıs seçimlerinde kullanılmak üzere üretilecek oy pusulalarının sayısı üzerinden manipülasyon yapıldığı" bildirilen bültende, bunun, seçmenleri seçim güvenliği konusunda kaygılandırma amacı taşıdığı kaydedildi.

Devlet Malzeme Ofisinin (DMO), Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının ihtiyacına ilişkin, "249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası ile 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu" üretimi sağlayacağı aktarılan bültende, üretilecek oy pusulaları ile ilgili metin ve ek şartların DMO'nun resmi sitesinde şeffaf şekilde paylaşıldığına yer verildi.

Bültende, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, birinci oylamada kullanılmak için 81 milyon 436 bin 770, kalması halinde ikinci oylamada kullanılmak için 81 milyon 436 bin 770, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde, referandumda kullanılacak 5 milyon 360 bin ve milletvekili genel seçimlerinde kullanılacak 81 milyon 436 bin 770 olmak üzere toplamda, 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası basımı yapılacağı belirtildi.

Toplamda, 814 bin 120 adet görme engelli oy pusulası basımı yaptırılacağı ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ilan metninde Cumhurbaşkanının birinci oylamada seçilmesi halinde, ikinci oylamada kullanılacak olan 81 milyon 436 bin 770 adet birleşik oy pusulası baskı işi ile 203 bin 530 adet görme engelli oy pusulasının üretiminin yapılmayacağı da belirtilmiştir. Kullanılan oy pusulaları sayılarak tutanağa işlenmekte, kalan oy pusulaları da mühürlenerek paketlenmektedir. Yasa gereğince fazla basılan oy pusulaları ve kullanılmayanlar da yine siyasi partilerin tutanağıyla geri toplanmaktadır."

- "Türk vatandaşlığı verme yetkisi yok"

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim pusulasındaki fotoğrafında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

YSK'nin, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulasının görselini kamuoyuyla paylaştığı hatırlatılan bültende, paylaşılan oy pusulasında dört cumhurbaşkanı adayının da fotoğrafının, beyaz fon üzerinde yer aldığı vurgulandı.

Bir televizyon programında geçen, "Seçimin yaklaşmasıyla Göç İdaresi Başkanlığının vatandaşlık başvurularını çok hızlı sonuçlandırdığını söyledik ve bu yalanlanmadı" iddiasının yalan olduğunu ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan yazılı açıklama ile söz konusu iddialar yalanlanmıştır. Başkanlığın açıklamasında, 'İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sadece yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürütmekte olup iddia edildiği gibi Türk vatandaşlığı vermek gibi bir görev veya yetkisi bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verilmiştir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'miz iddiayı, ortaya atılmasının hemen akabinde yalanlamıştır. İddianın doğru olmadığı, 12-13 Nisan tarihli Dezenformasyon Bültenimizde de detaylı bir şekilde izah edilmiştir."