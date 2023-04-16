Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi zerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ebru K. (16) ise yaralandı.

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