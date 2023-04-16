Kadın öğretmen evde iple asılmış halde bulundu

G.E.'nin iple asarak kendi hayatına son verdiği kanısı üzerinde durulurken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

G.E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken olay yeri ve polis ekipleri dairede incelemede bulundu. Cenaze olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan G.E., (27) Erzincan'da ailesiyle birlikte yaşadığı dairede iple asılı halde bulundu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net