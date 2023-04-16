Adana'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 21:12, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 21:13
Ali Karaduman (80) idaresindeki 01 RG 459 plakalı traktör, Cerit Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Karaduman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karaduman'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.