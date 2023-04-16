Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.

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