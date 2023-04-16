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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali

Fenerbahçe Alagöz Holding: 99 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 60- Sarı-lacivretli ekip, Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 23:02, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 23:06
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-69 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekip, kadın basketbolunun Avrupa'daki bir numaralı organizasyonunda adını zirveye yazdırmayı başardı.

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