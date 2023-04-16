Yeşilçam hatırası motosiklet depremzedeler için satışa çıkarıldı

Motosikletin sahibi Ali Dingil, "Yardıma muhtaç insanlar için motosikletimi satışa çıkartmak benim için çok önemli" dedi.Cüneyt Arkın'ın oynadığı "Vahşi Kan", aynı zamanda Kemal Sunal'ın da "Doktor Civanım" filminde kullandığı, Yeşilçam filmlerinden hafızalara kazınan 1971 model motosiklet, sahibi Ali Dingil tarafından satışa çıkarıldı. Mecidiyeköy meydanda sergilenen motosikletin geliri, deprem bölgesindeki yardıma muhtaç vatandaşlar için kullanılacak.

"Türkiye ve Yeşilçam için çok değerli bir motosiklet"Motosikletin sahibi Ali Dingil, "Böylesi insani yardım ve dayanışma olan bir günde böyle önemli bir şeyi piyasaya çıkartmak ve yardıma ihtiyacı olan insanlara, özellikle depremzedelere, satışa çıkartmak benim için çok önemli.

Motosikletime 4-5 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Benim için, Türkiye ve Yeşilçam için çok değerli bir motosiklet. Bugün motosikletin açık arttırma ile satışını duyurabilmek için ve insanlara yardım edebilmek için buradayız." diye konuştu.

"48 yıl geriye gittim"Hababam Sınıfı filminde "Boncuk" karakteriyle hafızalara kazınan Ergun Sözen, "Bugün burada aslında 48 yıl geriye gittim. Yeşilçam'a hizmet etmiş bu motoru görerek Kemal Sunal ile eski günlerimize gittik. Tabi ki burada gerek Kemal Sunal'ı, gerekse Yeşilçam'a emek veren sanatçılarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ali Dingil arkadaşımıza da bu 1971 model motosikleti bunca yıl özenle koruyup buralara kadar getirdiği için, Yeşilçam'daki unutulmaz anlarımızı tekrar tekrar yaşattığı için gönülden teşekkür ediyoruz. Bu güzel motosikleti de aynı titizlikle muhafaza etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Şu anda çok duygulandım"Yeşilçam oyuncusu Erol Taşçı ise duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Şu anda çok duygulandım.

Depremzedelere yardım için arkadaşımızın bu gayretini gönülden destekliyorum, inşallah hayırlara vesile olur." dedi.1971 model motosiklet, depremzedelere destek için alıcılarını bekliyor. -