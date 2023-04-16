Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, 17 Nisan'da Antakya'daki Maşuklu, Narlıca, Açıkdere, Gökçegöz, Kocaabdi, Kuyulu, Şirince, Havuzlar, Karaalibölüğü, Haraparası, Yeni Cami, Habibi Neccar, Küçükdalyan, Hacı Ömer Alpagot, Sofular, Orhanlı, Kışlasaray, Güllübahçe, Ulucami, Emek, Aksaray, General Şükrü Kanatlı, Ürgen Paşa, Şehrizan Ürgen, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Cebrail, Esenlik, Akevler, Esentepe, Kuzeytepe, Odabaşı, Akasya, Saraykent, Oğlakören, Kisecik, Karlısu, Ovakent, Serinyol, Dikmece, Karaali, Üçgedik, Alazı, Akhisar, Güzelburç, Akçova, Derince, Büyükdalyan, Anayazı, Bozüyük, Tanışma, Üzümdalı, Arpahan, Zülüflühan, Narlıca ile Defne'deki Harbiye, Yeşilpınar, Gümüşgöze, Balıklıdere, Büyükçat, Özbek, Sinanlı, Karşıyaka, Aknehir, Dursunlu, Sümerler, Çekmece, Armutlu, Orhanlı, Turunçlu, Akdeniz, Subaşı, Aşşağı Okçular, Tavla, Yeniçağ, Güneysöğüt, Hancağız ve Samankaya mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.

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