17 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatalca'da Süt Sığır Yemi Dağıtımı ve Halk Buluşması'na katılacak, Beylikdüzü Hacı Naif Akkuş Camisi'ne ziyarette bulunacak. Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Kadir Gecesi İftarı'na iştirak edecek. (İstanbul/16.30/18.30/19.52) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Birecik, Halfeti ve Bozova AK Parti seçim irtibat bürolarının açılışına katılacak. (Şanlıurfa/13.00-17.00) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor Kulübünü, Eyüpsultan Şoför Odasını, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığını, MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığını ziyaret edecek. Soylu, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak, AK Nokta'da vatandaşlarla buluşacak. Şişli'de bir otelde Roman vatandaşlarla buluşma ve iftar programına katılacak Soylu, Fatih Camisi'nde Kadir Gecesi programına iştirak edecek. (İstanbul/10.00/11.00/12.00/15.00/17.00/18.30/19.52/21.00) 3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin İl Başkanlığının iftar programına katılacak. (İstanbul/19.52) 4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Öveçler'de seçim koordinasyon merkezi açılışına iştirak edecek. (Ankara/11.30) EKONOMİ FİNANS 1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin açılış törenine katılacak. (İstanbul/14.00) 2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Atom ve Etkin Kuluçka Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/11.30) 3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin konut satış istatistikleri ile şubat ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demre Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına, Kaş'ta iftar programına iştirak edecek. (Antalya/13.00/19.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin Karaburun, Çeşme, Urla, Seferhisar ve Menderes ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, Avrupa Jimnastik Şampiyonası dönüşü milli sporcuları Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayıp, Bayındır Belediyesinin iftarına katılacak. (İzmir/11.00/12.30/13.30/15.00/16.15/18.00/19.55) 2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Hırvatistan'da serbest stilde müsabakalarla başlayacak. Milli sporculardan 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 97 kiloda İbrahim Çiftçi mindere çıkacak. (Zagreb) 3- Spor Toto 1. Lig'in 33. haftası Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor, Gençlerbirliği-Altay ve Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak. (Balıkesir/16.00/Ankara/Bolu/20.30) 4- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda başlayacak; Arkas Spor-Halkbank ve Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmaları yapılacak. (Bursa/16.00/21.00) 5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası Anadolu Efes-Beşiktaş Emlakjet maçıyla tamamlanacak. 6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu lig etabının son maçında Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşacak. (Antalya/15.00)