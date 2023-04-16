Arkadaşını yanlışlıkla tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen çocuk gözaltına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan arkadaşı hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 23:30, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 00:05
İddiaya göre, Barbaros Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, pompalı tüfekle oynayan M.A.G. (14), silahın kazayla ateş alması nedeniyle yanındaki arkadaşı Yunus Akgül'ü (14) göğsünden vurdu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yunus Akgül'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
M.A.G. gözaltına alındı.