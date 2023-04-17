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Bakan Kirişçi: Orman şehitlerimiz artık resmi unvana kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, orman yangınlarında toplam 105 şehidin olduğunu belirterek, yapılan yasal düzenlemeyle artık bu şehitlerin resmi unvana kavuşacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 03:44, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 03:46
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Bakan Kirişçi: Orman şehitlerimiz artık resmi unvana kavuşacak

Ardahan Üniversitesinde düzenlenen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısına katılan Bakan Kirişçi, bakanlık olarak planlı tarım ile üreticinin daha çok kazanması için çalıştıklarını söyledi. Yeni mevzuat ile tarım sektörüne "gerdanlık takacaklarını" dile getiren Kirişci, bunun tarımda zirve denilecek bir nokta olacağını anlattı. Üreticinin, kazanması ve destek alması için kayıt altına alınacağını belirten Kirişci, şunları kaydetti:

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"Bizim sadece üretici konusunda, ürettiğine ilişkin kanaatimiz pekişsin. Bizler buraların göç vermesini istemiyoruz. Türkiye geneli 686 bin hektar alan atıl durumda. Eğer biz bu alanları yeniden üretime dahil etmiş olabilsek ilk başlarda 14 milyar liralık ilave bir tarım hasıla elde edecek durumdayız. Tarımsal üretimde de kısa vadede 5,6 milyon ton, uzun vadede de 4,7 milyon tonluk üretim yapabilecek durumdayız. Halbuki biz 98 milyon tondan bugün 128,6 miyon tona gelmiş bir iktidarız. Üreten bir Türkiye'yiz üretmeye de devam edeceğiz."

Kırsalda olan hanımlara sigorta garantisi veren Bakan Kirişçi, "Kırsalda yaşamayı istemeyen hanımlarımız aile ile birlikte kırsalı terk ediyorlar. Biz kırsalda olan kadınlarımızı ailelerimizin bireyi olarak görüp bunların bir sigortaya kavuşmaları konusunda desteğimiz ve yardımımız olacak ve bu çalışma ile kadını kırsalda tutmayı hedefliyoruz. Kadınlarımıza ve gençlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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Sulama sistemlerine sahip olmayan tek il olan Ardahan'da bu sorunu çözeceklerini söyleyen Bakan Kirişçi, ''Türkiye'de sulama sistemi olamayan tek il Ardahan. Bu sorunu barajlar ve göletlerle çözmeyi hedefliyoruz. Burada kuracağımız sistemlerin tamamı kapalı sistem olacak ve asla açık sistem olmayacak. Bu da önümüzdeki 5 yıllık periyotta önemli bir kazanım olacak.'' dedi.

"Orman şehitlerimiz artık resmi unvana kavuşacak"

Orman yangınlarında toplam 105 şehit olduğunu bildiren Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu şehitlerimiz artık resmi unvana kavuşacak. Yıllardır bu şehitlerimize resmi olarak bu unvan verilmezken, yeni dönemde bu yasayla beraber vermiş olacağız. Bunun yanı sıra orman köylüsüne de desteklerimiz sürecek. Sizin talep ve istekleriniz bizim önceliklerimiz olacak. Daha önce olduğu gibi sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Mera muhafaza memurluğu ihdas edeceğiz"

Bakan Kirişci, yeni bir kadro ihdas edeceklerini belirterek, "Artık meralarımızda mera muhafaza memurluğu ihdas edeceğiz, tıpkı orman muhafaza memurluğunda olduğu gibi ve böylelikle bir ihtilafa konu olmadan bu meralarımızın adil ve adaletli bir şekilde hayvanlarımızın otlatılmasında kullanılmasını sağlayacağız. Bu da inşallah bu devrimin bir parçası olarak gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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