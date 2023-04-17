Hapisten çıkıp yine FETÖ'ye koştular

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kesintisiz gerçekleştirilen operasyonlarla darbe vurulan FETÖ, yeniden toparlanma arayışında. Cezaevinden çıkanlar ile kamuda aktif görevdeki kripto mensuplarını boş bırakmayan FETÖ'nün, örgütsel faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldı. Güncel askeri mahrem yapılanma hücresi deşifre edilen örgütün, 22 üyesine dava açıldı. Bu kişilerden 18'i hakkında daha önce örgüt kapsamında işlem yapıldığı, cezaevinden çıktıktan sonra da örgütle irtibatını sürdürdüğü belirlendi. Örgütün hücre yapılanmasında yer alan kişilerden 5'i albay, 3'ü yarbay, 5'i ise üsteğmen rütbesindeyken görevlerinden ihraç edilirken, 2 sanık kamuda aktif doktor olarak çalışıyor.

SORUŞTURMA İHBAR MEKTUBUYLA BAŞLADI



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma bir ihbar mailiyle başladı. Bir vatandaş, "Ben bu ülkenin vatandaşı olarak duyduğum ve rahatsız olduğum bir şeyi size aktarmak istiyor. Eskişehir'de yaşayan ve FETÖ'den cezaevine girip çıkan Fatih Ahmet E. hala FETÖ'ye devam ediyor. Fatih, ayda bir iki kez sabahları erkenden il dışına çıkıyor aynı gün gece evine geri dönüyor. Nereye gittiğini bilmiyorum ama gittiği yerde FETÖ'cülerle görüştüğünü ve onlara para verdiğini duydum" şeklinde ihbarda bulundu.

ADIM ADIM İZLENDİ



Fatih Ahmet E.'nin seyahat geçmişine ilişkin yapılan incelemede, ihbar mektubundaki gibi Eskişehir-Ankara arasında mekik dokuduğu belirlendi. Daha önce "örgüt üyeliği" suçundan işlem gördüğü anlaşılan şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. 'Mahrem imam' konumundaki Fatih Ahmet E., adım adım izlenerek güncel örgüt yapılanmasına ulaşıldı.

AKTİF GÖREVDE DOKTORLAR DA VAR



Mahrem imamın irtibata geçtiği kişilerin büyük çoğunluğunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç subayların oluşturduğu görüldü. Bu kişilerden 5'i albay, 3'ü yarbay, 5'i ise üsteğmen rütbesindeyken TSK'dan ihraç edilmiş. Bunun yanı sıra kamuda aktif görevde olan doktorlar, ihraç öğretmenler ve özel sektör çalışanlarının da örgüt hücresinde yer aldığı belirlendi.

Örgüt tekrar toparlanmayı amaçlıyor



Örgüt, deşifre olmamak için gizliliğe büyük önem vermiş. Bu kapsamda, örgütsel toplantılar teke tek veya en fazla ikişerli gruplar halinde gerçekleştiği anlaşıldı. Görüşmelerin, araç içinde veya yerleşime uzak noktalarda yapıldığı tespit edildi. İddianamede, sanıkların, "Örgütün tekrar toparlanmasını amaç edinerek yapılanmayı diri tutarak örgütsel dayanışmayı artırmak, gerek motivasyonlarını yükselterek örgütsel bağlılığını sürdürmek, gerekse örgütün halen aktif ve güçlü olduğunu hissettirerek örgüt içerisindeki çözülmeleri önleyerek örgütün sürekliliğini ve devamını sağlamak" amacıyla faaliyetlere devam ettikleri aktarıldı. Sanıklardan ihraç üsteğmen Gökhan A., Eskişehir'de yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosyası Yargıtay aşamasında olan Gökhan A., FETÖ'yle bir irtibatının olmadığını iddia etti. İhraç üsteğmen Abdulhakim K. ise yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. 19 ay cezaevinde tutuklu kalmasının ardından serbest bırakılan Abdulhakim K., FETÖ mensubu olmadığını savundu. Silahlı terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl 9 ay ceza alan Nihat E., ve Kurmay yarbay Murat E., de suçlamaları reddetti.

Abdullah Sarica