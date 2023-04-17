Hapisten çıkıp yine FETÖ'ye koştular

EYT'yi az farkla kaçıranlara 'kısmi emeklilik' formülü
EYT'yi az farkla kaçıranlara 'kısmi emeklilik' formülü
20.000 TL'lik Faizsiz Bayram Fırsatı!
20.000 TL'lik Faizsiz Bayram Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
FETÖ'nün 'Gölge Adalet Bakanı'nın yeri tespit edildi!
FETÖ'nün 'Gölge Adalet Bakanı'nın yeri tespit edildi!
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi
Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi
Bayram hazırlıkları hızlandı: 30 milyar lira ciro bekliyor
Bayram hazırlıkları hızlandı: 30 milyar lira ciro bekliyor
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Bakan Soylu: Tunceli'de terörist kalmadı, orayı da temizlemiş olduk
Bakan Soylu: Tunceli'de terörist kalmadı, orayı da temizlemiş olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası başlayan konut sayısı 100 bini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası başlayan konut sayısı 100 bini buldu
TCG Anadolu ziyarete açılıyor
TCG Anadolu ziyarete açılıyor
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
Müsilaj kabusu geri mi döndü?
Müsilaj kabusu geri mi döndü?
Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
Ana sayfaHaberler Terör

Hapisten çıkıp yine FETÖ'ye koştular

FETÖ'cüler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan yüzlerce operasyona rağmen uslanmıyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın askeri mahrem yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturmada dava açılan 22 kişiden 18'inin daha önceden yargılandığı, bir bölümünün mahkum olup cezaevinde kaldığı belirlendi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 07:35, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 07:21
Yazdır
Hapisten çıkıp yine FETÖ'ye koştular

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kesintisiz gerçekleştirilen operasyonlarla darbe vurulan FETÖ, yeniden toparlanma arayışında. Cezaevinden çıkanlar ile kamuda aktif görevdeki kripto mensuplarını boş bırakmayan FETÖ'nün, örgütsel faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldı. Güncel askeri mahrem yapılanma hücresi deşifre edilen örgütün, 22 üyesine dava açıldı. Bu kişilerden 18'i hakkında daha önce örgüt kapsamında işlem yapıldığı, cezaevinden çıktıktan sonra da örgütle irtibatını sürdürdüğü belirlendi. Örgütün hücre yapılanmasında yer alan kişilerden 5'i albay, 3'ü yarbay, 5'i ise üsteğmen rütbesindeyken görevlerinden ihraç edilirken, 2 sanık kamuda aktif doktor olarak çalışıyor.

SORUŞTURMA İHBAR MEKTUBUYLA BAŞLADI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma bir ihbar mailiyle başladı. Bir vatandaş, "Ben bu ülkenin vatandaşı olarak duyduğum ve rahatsız olduğum bir şeyi size aktarmak istiyor. Eskişehir'de yaşayan ve FETÖ'den cezaevine girip çıkan Fatih Ahmet E. hala FETÖ'ye devam ediyor. Fatih, ayda bir iki kez sabahları erkenden il dışına çıkıyor aynı gün gece evine geri dönüyor. Nereye gittiğini bilmiyorum ama gittiği yerde FETÖ'cülerle görüştüğünü ve onlara para verdiğini duydum" şeklinde ihbarda bulundu.

ADIM ADIM İZLENDİ

Fatih Ahmet E.'nin seyahat geçmişine ilişkin yapılan incelemede, ihbar mektubundaki gibi Eskişehir-Ankara arasında mekik dokuduğu belirlendi. Daha önce "örgüt üyeliği" suçundan işlem gördüğü anlaşılan şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. 'Mahrem imam' konumundaki Fatih Ahmet E., adım adım izlenerek güncel örgüt yapılanmasına ulaşıldı.

AKTİF GÖREVDE DOKTORLAR DA VAR

Mahrem imamın irtibata geçtiği kişilerin büyük çoğunluğunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç subayların oluşturduğu görüldü. Bu kişilerden 5'i albay, 3'ü yarbay, 5'i ise üsteğmen rütbesindeyken TSK'dan ihraç edilmiş. Bunun yanı sıra kamuda aktif görevde olan doktorlar, ihraç öğretmenler ve özel sektör çalışanlarının da örgüt hücresinde yer aldığı belirlendi.

Örgüt tekrar toparlanmayı amaçlıyor

Örgüt, deşifre olmamak için gizliliğe büyük önem vermiş. Bu kapsamda, örgütsel toplantılar teke tek veya en fazla ikişerli gruplar halinde gerçekleştiği anlaşıldı. Görüşmelerin, araç içinde veya yerleşime uzak noktalarda yapıldığı tespit edildi. İddianamede, sanıkların, "Örgütün tekrar toparlanmasını amaç edinerek yapılanmayı diri tutarak örgütsel dayanışmayı artırmak, gerek motivasyonlarını yükselterek örgütsel bağlılığını sürdürmek, gerekse örgütün halen aktif ve güçlü olduğunu hissettirerek örgüt içerisindeki çözülmeleri önleyerek örgütün sürekliliğini ve devamını sağlamak" amacıyla faaliyetlere devam ettikleri aktarıldı. Sanıklardan ihraç üsteğmen Gökhan A., Eskişehir'de yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosyası Yargıtay aşamasında olan Gökhan A., FETÖ'yle bir irtibatının olmadığını iddia etti. İhraç üsteğmen Abdulhakim K. ise yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. 19 ay cezaevinde tutuklu kalmasının ardından serbest bırakılan Abdulhakim K., FETÖ mensubu olmadığını savundu. Silahlı terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl 9 ay ceza alan Nihat E., ve Kurmay yarbay Murat E., de suçlamaları reddetti.

Abdullah Sarica

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber