Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler alışverişe geliyor

Türk parasının Bulgar Levası karşısında pula dönmesinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye ucuz alışveriş için akın eden Bulgarlara şimdi de Gürcistanlılar eklendi. Türk Lirası'nın Gürcistan'ın para birimi lari karşısında değer kaybetmesiyle birlikte Gürcistanlılar, alışveriş için Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor. Gürcistan sınırında bulunan Kemalpaşa'da Gürcü yoğunluğu yaşanıyor.

İŞTE 5 MİLYON NÜFUSU OLAN GÜRCİSTAN İLE ÜLKEMİZİN HALİ; 100 LİRA VERİP 13 LARİ ALABİLİYORUZ.



Türk Lirası'nın Gürcistan Larisi karşısında değer kaybetmesiyle birlikte alışveriş için Türkiye'ye gelen Gürcülerin Sarp Sınır Kapısı'nda ve Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde neden olduğu yoğunluk gün geçtikçe artıyor. Kemalpaşalı taksici Serdar Karahan, "5 milyon nüfusu olan Gürcistan'ın larisi, bizim paramızın üstüne çıktı. Yani ben, 100 liraya 190 lari aldığım günleri hatırlıyorum. Şimdi ise 100 liraya 13 lari alabiliyoruz" dedi.

"BİZİ GÜRCÜLERE MAHKÜM ETTİLER"



Kemalpaşalı bir taksici, "Artvin Kemalpaşa'da yaşıyorum. 2015 yılından beri taksicilik yapıyorum. 36 yıldır durağımız var ve yeri, mevkii belli değil. Bizi Gürcülere mahküm ettiler, ticaret yönünden. Biz, kendi halkımıza hizmet veremiyoruz, özellikle mazot zammından sonra. Bakın, Gürcü halkına muhtaç bıraktılar" dedi.