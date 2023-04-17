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478 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 478 maden sahası ihale edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 09:15, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 09:16
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478 maden sahası ihale edilecek

MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 478 maden sahası kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler MAPEG'in internet sitesinden duyurulacak.

Sahalar için başvuru belgeleri, MAPEG'in internet sitesinde ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatlerinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20'sinden az olamayacak.

İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.

- 223 maden sahası yeniden ilan edilecek

Öte yandan 223 maden sahası MAPEG tarafından ikinci kez ihale edilecek.

Buna göre, daha önce ihale edilmesine karşın müracaat olmaması nedeniyle ihaleleri gerçekleştirilemeyen 223 maden sahası ikinci kez ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

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