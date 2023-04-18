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İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 18:18, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 18:25
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İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerin, sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma savcılığına çıkarılarak ifadeleri alınan şüphelilerden 81'i tutuklama, 11'i ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorguları yapılan şüphelilerden 46'sının tutuklanmasına 46'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında firari olarak aranan örgüt yöneticisi Zafer Boyun'un da gözaltına alındığı öğrenildi.

- 103 eylem tespit edilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Barış Boyun yönetiminde hareket ettiği, soruşturma süresince meydana gelen eylemleri Boyun'un para karşılığında münferit kişi veya gruplara yaptırdığı veya üçüncü şahısları azmettirdiği belirlenmişti.

Eylemlerin bir kısmının uyuşturucu ticaretinden elde edilen haksız kazancın pay edilmesinden kaynaklı sorunlar sebebiyle gerçekleştirildiği anlaşılmış, suç örgütünün Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı çatışmada Cumali Aslan'ın, Kağıthane'deki silahlı çatışma arasında kalan Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan'ın, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında Yasin Keskin'in, Şişli'de Sırp suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç ile Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araçlar ve motosikletlerle 103 eylem gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerince 14 Nisan'da şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 131 kişi yakalanmış, daha sonra yapılan baskında da 8 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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