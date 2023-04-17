PKK'dan kaçan terörist, örgütteki SİHA korkusunu anlattı

Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
20.000 TL'lik Faizsiz Bayram Fırsatı!
20.000 TL'lik Faizsiz Bayram Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
1,5 milyon mükellef başvurdu, 50 milyar borç yapılandırıldı
1,5 milyon mükellef başvurdu, 50 milyar borç yapılandırıldı
Konut satışları martta yüzde 21,4 düştü
Konut satışları martta yüzde 21,4 düştü
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır
Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
EYT'yi az farkla kaçıranlara 'kısmi emeklilik' formülü
EYT'yi az farkla kaçıranlara 'kısmi emeklilik' formülü
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi
Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi
Bayram hazırlıkları hızlandı: 30 milyar lira ciro bekliyor
Bayram hazırlıkları hızlandı: 30 milyar lira ciro bekliyor
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Ana sayfaHaberler Terör

PKK'dan kaçan terörist, örgütteki SİHA korkusunu anlattı

Güvenlik güçlerinin çalışması sonucu ikna edilip 6 yıl önce katıldığı PKK'dan kaçarak İran sınırında teslim olan terörist, Türkiye'nin terörle mücadelede kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) örgüt içinde oluşturduğu tedirginliği anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 12:05, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 12:05
Yazdır
PKK'dan kaçan terörist, örgütteki SİHA korkusunu anlattı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır ve Diyarbakır emniyet müdürlükleri ile 5. Hudut Alay Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, Türkiye'nin İran sınırında faaliyet yürüten PKK'lı F.C, asker ve polislere silahlarıyla teslim oldu.

Sınır hattından alınan erkek terörist, Iğdır il Emniyet Müdürlüğüne getirilerek işlemlerine başlandı.

F.C, terör örgütüne nasıl katıldığını, SİHA'ların örgüt mensuplarına verdiği korkuyu ve kaçış sürecini anlattı.

Arkadaşlarının aracılığıyla 2017'de PKK mensuplarıyla tanıştığını ve bu kişiler üzerinden örgüte katıldığını anlatan F.C, "Örgüt içinde çeşitli insanlık dışı davranışlarla karşılaştım. Çeşitli yaptırımlar vardı. Bu yaptırımlar arasında tecrit, temel ihtiyaçların engellenmesi, tutuklanmalar bulunmakta ve aşırı derecede uygulanmaktaydı." dedi.

- "Örgüt özellikle SİHA'lardan büyük bir darbe yemekte"

Son dönemlerde Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlar, gelişen silah teknolojileri ve SİHA'ların örgüt içinde bir tedirginlik yarattığını belirten F.C, şöyle devam etti:

"Örgüt, özellikle SİHA'lardan büyük bir darbe yemekte, sadece normal örgüt mensupları değil örgütün üst düzey yöneticileri de bu konuda aşırı derecede kayıplar vermekte. Bunu örgütün kendisi de kabul etmektedir. Bu korku örgütün faaliyetlerinde aşırı derecede kısıtlamalar yaratmakta ve örgütü küçültmekte."

PKK'nın her geçen gün daha ciddi kayıplar verdiğini ve üyelerini bünyesinde tutmak için çeşitli yalanlar söylediklerini anlatan F.C, örgütün Türkiye'de aşırı derecede zorlandığını belirterek, "Her geçen yıl yurt içinde küçülmekteler, daralmakta ve zorlanmaktalar. Türk devleti de istikrarlı bir biçimde bu mücadelede yükselmekte." dedi.

F.C, "Örgüt içinde gördüğüm, şahit olduğum toplumsal, ahlaki, kültürel ve insanlık açısından yanlış muameleler ve düşünceler doğrultusunda örgütten ayrılma kararı verdim. Örgütten ayrılma düşüncesi olanlar, bu kararlılığı gösterenler, yol yöntem bilmeyenler, kendi devletlerine inansınlar. Türkiye kendi evlatlarına her zaman kucak açmakta." diye konuştu.

Örgüt içinde teslim olmaların önüne geçmek için çeşitli asılsız politikalar yürütüldüğünü vurgulayan F.C, "Teslim olanları öldürürler, döverler, zindana koyarlar çürütürler tarzında politikalar yürütülmekte." ifadesini kullandı.

- "Devletim, yaşama hakkı yolunda bir şans tanıdı"

Teslim olduktan sonra gördüklerini samimi bir şekilde dile getirdiğini belirten F.C, şunları söyledi:

"Hem askerlerden hem de polislerden hiçbir şekilde fiziki müdahaleye ve hakarete uğramadım. Tam tersine devletim cana yakın, dostça, arkadaşça bana sahip çıktı, yaşama hakkı yolunda bir şans tanıdı. Ben de bu şansa sonuna kadar sahip çıkacağımı belirtmek isterim."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber