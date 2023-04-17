Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
20.000 TL'lik Faizsiz Bayram Fırsatı!
20.000 TL'lik Faizsiz Bayram Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
1,5 milyon mükellef başvurdu, 50 milyar borç yapılandırıldı
1,5 milyon mükellef başvurdu, 50 milyar borç yapılandırıldı
Konut satışları martta yüzde 21,4 düştü
Konut satışları martta yüzde 21,4 düştü
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır
Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
EYT'yi az farkla kaçıranlara 'kısmi emeklilik' formülü
EYT'yi az farkla kaçıranlara 'kısmi emeklilik' formülü
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi
Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi
Bayram hazırlıkları hızlandı: 30 milyar lira ciro bekliyor
Bayram hazırlıkları hızlandı: 30 milyar lira ciro bekliyor
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Ana sayfaHaberler Siyasi

Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi

Seçmenlerin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği esaslar kapsamında 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için demokratik haklarını kullanma sürecinde bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 12:22, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 12:23
Yazdır
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi

Buna göre yurt içindeki seçmenler, nerede oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nin internet sitesi, mobil uygulaması ya da kurulun 444 9 975 çağrı merkezinden öğrenebilecek. Seçmenlerin nerede oy kullanacağı adreslere gönderilecek seçmen bilgi kağıtlarında da bulunacak.

Yurt dışı seçmen kütüklerine kayıtlı seçmenler ise sandık kurulacak temsilcilikler ve gümrük kapılarının adres ve oy kullanma tarihi bilgilerine YSK'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Oy verme işlemi için sandığa giden seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Oy verme mahalline giden seçmenler, sandık kurulu başkanına kimliğini ibraz ederek oy zarfı ve pusulası ile "Evet" ya da "Tercih" mührünü alarak kapalı oy verme kabinine girecek, burada oy vermek istediği parti/aday için belirlenen alana mührünü basacak. Ardından oy pusulalarını kapalı zarfa koyarak sandığa atacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

- Sandık kurulundaki 7 görevliden 5'i siyasi parti temsilcisi olacak

Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5'i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak.

Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibarıyla dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.

Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınacak, ilçe ve il birleştirme tutanakları da siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenecek, birer örnekleri parti temsilcilerine verilecek ve vatandaşların göreceği şekilde de asılacak.

SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ye ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK'nin internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

- Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber