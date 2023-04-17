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Yarışmada ayakkabısı yırtılan kadın sporcu, koşuyu yalın ayakla tamamlandı

Huzur ortamının sağlanmasıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Siirt'te ilk kez düzenlenen Dağ Koşuları Şampiyonası'nda atletler, milli takıma girebilmek için koştu. Van'dan gelen atlet Tuba Çelik, yarışı yalın ayakla tamamladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 12:45, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 12:45
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Yarışmada ayakkabısı yırtılan kadın sporcu, koşuyu yalın ayakla tamamlandı

Son yıllarda gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzurun hakim olduğu Siirt'in Eruh ilçesi Çırav dağları, terörün temizlenmesiyle birlikte yapılan çeşitli spor müsabakalarının gözde mekanlarından biri haline geldi.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk defa Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen yarışmaya, 33 ilden toplam 250 sporcu katıldı. Van'ın Çaldıran ilçesinden yarışmaya katılan atlet Tuba Çelik'in, 6 kilometrelik parkurun yarısında ayakkabısı yırtıldı. Mücadeleyi bırakmayan Çelik, parkuru çıplak ayakla tamamladı.

Van'dan milli takıma girmek için geldiğini söyleyen Çelik, ayakkabısının yırtılmasına rağmen mücadeleyi bırakmayarak koşuyu tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi. Çelik, "6 kilometre koştum ama yarısında ayakkabım yırtıldı. Yarışı zar zor bitirebildim. Zor şartlarla buraya geldik. Çaldıran'da imkanımız yok ona rağmen burada yarışı bitirdim. Önemli olan yarışı bitirmekti ayakkabısız da olsa bitirdim. Ayağımın altı mosmor olmuş. Desteklerinden dolayı Hikmet hocama da çok teşekkür ederim" dedi.

Dereceye giren sporculara, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi. Programa, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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