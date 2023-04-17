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Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor

YSK Başkanı Yener; "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 13:32, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 14:13
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kurulda düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, şunları kaydetti;

Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,6'sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta. 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin yüzde 49,4'ü yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır.

"İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672'dir"

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir. 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır.

Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup, seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6 bin 215'tir. Ayrıca cezaevinde tutuklu ve hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172 adettir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulmuştur.

"Yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır"

Yurt dışında ise seçmen sayımız 3 milyon 416 bin 98 olup bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'i kadın seçmen olup yurt dışındaki seçmen sayımızın yüzde 46,7'sine tekabül etmektedir. Ayrıca 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta olup yurt dışındaki seçmen sayısının yüzde 53,3'ünü erkek seçmenlerimiz oluşturmakta olup yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerimiz 272 bin 646'dır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak olup yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır.

15 ve 16 Nisan tarihleri itibarıyla yurt içi ve yurt dışı seçmen sayıları ve seçmen bilgi kağıtları seçmen listeleri siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Kamuoyunda seçmen listelerine ulaşımı konusunda bir kısım haberler çıkmakta olup seçim takviminin öngördüğü süre içerisinde gerekli işlemler tamamlandıktan sonra seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz ve sizlerle paylaşmış olduğumuz sayısal verilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır.

Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmen diğer illere kaydını aldırdı.

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