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Evde ölü bulunan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da yaşadığı ailesinin evinde iple asılmış halde ölü bulunan kadın öğretmen dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 14:41, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 14:41
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Evde ölü bulunan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden genç öğretmen G.E.'nin cenazesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Erzincan Merkez Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sütpınar köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Erzincan milletvekili adaylarından Aziz Gün, Mustafa Sarıgül ve Ufuk Aktaş'ın yanı sıra hayatını kaybeden öğretmenin ailesi, akrabaları, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Ne olmuştu?'

Olay, dün 16. 45 sıralarında Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan G.E., (27) Erzincan'da ailesiyle birlikte yaşadığı dairede iple asılı halde bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılan G.E.'nin iple asarak kendi hayatına son verdiği anlaşıldı.

Ayrıca, G.E.'nin son 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kadın öğretmen evde iple asılmış halde bulundu

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