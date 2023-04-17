'Son 20 yılın hikayesi yerli ve milli davanın hikayesidir'

Ordu'dan milletvekili adayı olan Özer, Ünye Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışında, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayarak, Allah'tan, bu gecenin milletin birliğine, dirliğine katkı vermesini diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar dileyen Özer, devlet ve millet el ele vererek 10 ili hızlı şekilde ayağa kaldıracaklarını belirtti.

Özer, kendisinin 81 ilin hizmetkarı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tokat'ın da hizmetkarıyım, Ordu'nun da hizmetkarıyım, Ankara'nın da İstanbul'un da Ünye'nin de hizmetkarıyım. İnşallah sizlerle el ele vererek Ordumuzu çok daha iyi noktalara getireceğiz. Nasıl 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ordumuz eğitimden sağlığa tüm alanlarda hizmet almışsa bundan sonra da inşallah birlikte, beraberlik içerisinde bu hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz."

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Durmuş Zor'un programda, Ordu Spor Lisesinin adının Muhsin Yazıcıoğlu olması talebi üzerine Özer, "Sayın Başkanıma yine Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın ismiyle ilgili teklifini 'Başımız, gözümüz üstüne.' diyoruz. Memnuniyetle." dedi.

Bakan Özer, Ordu'da eğitimdeki 496 milyon liralık yatırımı 1 milyar 796 milyon liraya çıkardıklarına işaret ederek, Ordu'nun eğitimle ilgili her türlü sorununu adım adım çözeceklerini vurguladı.

Sadece eğitim alanındaki yatırımları çözmekle kalmayacaklarının altını çizen Özer, "Mesela Ünye'mizin yıllardan beri kronik olan kültür merkezi sorununu çözeceğiz. Buraya gelmeden önce kıymetli Kültür ve Turizm Bakanımızla görüştüm, yüzde 20'si bitmiş olan ve tasfiye edilen Ünye Kültür Merkezimizin ihalesine en kısa zamanda çıkıyoruz. Bakanlığımız yeniden ihale iznini bugün itibarıyla Ordumuza, Ünyemize gönderiyor." diye konuştu.

Bakan Özer, Ünye-Akkuş-Niksar-Tokat yoluna değinerek, "İhalesi bitti, o yolumuzun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük, inşallah seçim olmadan önce temelini hep birlikte atacağız. O yolla Ünye Limanımızın ticaret hacmini çok daha yüksek seviyelere çıkartacağız." dedi.

Son 20 yılın hikayesinin Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma hikayesi olduğunu da belirten Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 20 yılın hikayesi Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yerli ve milli davanın hikayesidir. İnşallah sizlerle birlikte, tüm milletvekili adaylarımızla birlikte yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta bizimle birlikte hareket etmeye var mısınız? 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar liderimiz olarak seçmeye var mısınız? Sizler, bizlere destek verdikçe Allah'ın izniyle Türkiye çok daha güzel olacak, Ordumuz çok daha güzel olacak. Bu duygu ve düşüncelerle SKM'mizin hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyorum."