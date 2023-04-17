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SMA'lı bebeğin bağış kutusunu çalan zanlı, kovalama sonucu kutuyu bırakıp kaçtı

Bağış kutusunu geri almayı başaran anne Melek Topuz: Kutuyu aldı kaçtı, ben de arkasından koştum. Halk da geldi. Kutuyu kurtarabildik, kendisi kaçtı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 16:24, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 16:38
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Bayrampaşa'da SMA'lı bebek için kurulan stanttan bağış kutusunu çalan şüpheli, yaşanan kovalamacada annenin müdahalesiyle elindeki kutuyu düşürerek motosikletle kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi'nde SMA hastası Çınar Topuz'un tedavi masrafları için bağış yapılması amacıyla oluşturulan standın önüne gelen kasklı kişi destekte bulunacağını söyledi.

Anne Melek Topuz'u para bozdurma bahanesiyle oyalayan şüpheli, içinde para bulunan bağış kutusunu alarak kaçtı.

Melek Topuz ve çevredeki vatandaşlar, arkasından koşarak şüpheliyi kovaladı. Şüpheli motosiklete bindiği sırada Melek Topuz'un müdahalesiyle elindeki bağış kutusunu yere düşürdü.

Anne Topuz, motosikletle kaçan şüpheliden şikayetçi oldu.

Bu arada, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde başında kask olan şüphelinin koşarak motosiklete binmesi ve peşinden koşan anne ile diğer vatandaşların müdahalesi yer alıyor. Elindeki kutuyu düşüren şüphelinin motosikletle kaçması, annenin de yere düşen paraları toplaması kayıtta görülüyor.

- "Kutuyu aldı kaçtı, ben de arkasından koştum"

AA muhabirine açıklama yapan Melek Topuz, 3,5 yaşındaki oğlu için 12 aydır süren kampanyada sadece yüzde 11'lik kısmı tamamladıklarını anlatarak, tedavi için yaş kriterini geçtiklerini, kilo kriterini aşmaları için ise sadece 2,5 kilogram kaldığını söyledi.

Hırsızlık anını anlatan Topuz, yanına yaklaşan bir kişinin 20 lira vererek 10 lira bağış yapmak istediğini söylediğini aktararak, "Ben de cebimde varsa vereyim dedim. Kutuyu aldı kaçtı, ben de arkasından koştum. Halk da geldi. Kutuyu kurtarabildik, kendisi kaçtı." dedi.

Topuz, SMA hastası oğlu için gereken tutarın henüz toplanmadığını ve yardımseverlerin desteklerini beklediklerini de sözlerine ekledi.

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