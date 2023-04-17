Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 17:19, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,3670
|19,3680
|19,3850
|19,3860
|Avro
|21,3550
|21,3560
|21,1900
|21,1910
|Sterlin
|24,1490
|24,2410
|23,9300
|24,0500
|İsviçre Frangı
|21,7250
|21,7950
|21,5740
|21,6820
|ANKARA
|ABD Doları
|19,3370
|19,3870
|19,3550
|19,4350
|Avro
|21,3150
|21,3750
|21,1500
|21,2300
|Sterlin
|24,0890
|24,2890
|23,8700
|24,0800