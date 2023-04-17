Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 18:17, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 18:18
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö'nün adresini belirledi.
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında olduğu ve ByLock kullandığı belirtilen firari hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.