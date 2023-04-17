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'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha 7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 18:35, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 18:37
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'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hamdolsun devletimizin gücü, milletimizin birliği sayesinde bu felaketlerin üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Her felaket almamız gereken tedbirleri hatırlatıyor. Depremin ağır sonuçlarıyla ilgili 99'dan kalma tecrübemiz zaten vardı. Ülkemiz fay hattı tehdidiyle karşı karşıyadır.

"İSTANBUL ÖNCELİKLERİMİZİN BAŞINDA YER ALMAK MECBURİYETİNDEDİR"

Türkiye'nin tamamını içine alan afet risk yönetimi sistemi kurmak amacıyla uzun süredir yoğun gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm de bu çerçevede önem verdiğimiz konulardan biridir. Nüfus yoğunluğu insani ve ekonomik sonuçları sebebiyle İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetindedir.

İBB Başkanlığı döneminde şehrin doğu ve batı istikametinde huzurlu yerler kurmak için çok çaba sarf ettik. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım dönemlerinde TOKİ ile bunları yaptık. 1,1 milyon TOKİ konutuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık, son depremde de bu konutlar depremden alnının akıyla çıktı. Böylece neredeyse 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

"DEPREM HAZIRLIKLARIMIZIN BİTMESİNİ BEKLEMİYOR"

Deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bunun için mevcut projeleri hızlandırmakta hem de yeni projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. 830 bin metrekareyi bulan alanı ile Fikirtepe ülkemizin en önemli projelerinden biridir. 18 parselde yürütülen Yeni Fikirtepe Projesi'ne 2020 yılında başlandı. 20 milyar liralık yatırımla 60 bin vatandaşın yaşayacağı konutlar yapıyoruz.

Şu anda parsellerde yüzde 27 ile yüzde 84 arasında gerçekleşmelere ulaşılmış durumdadır. Bir başka ifadeyle projenin 3'te 1'i tamamlandı. İlk etapta inşa edilen 16 bin 484 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Projenin ikinci ve üçüncü etaplarında dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. 2024 Temmuz ayına kadar konutlar sahiplerine teslim edilmiş olacak. Gönül projenin yatay projeyle gerçekleştirilmesi istenirdi.

"BAYRAMIN İLK GÜNÜ YENİ BİR MÜJDE PAYLAŞACAĞIZ"

İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Deprem yıkıntılarının altında canlarımızın yitip gitmemesi için kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük ihmale meydan vermemeliyiz. Ne İstanbul ne de Türkiye. Böyle bir tehdidin altında kalmayı hak etmiyoruz.

Fikirtepe 1950 yılına kadar Sultan 5. Murat'ın av köşkünden başka bir şey olmayan mesire yeriydi. Sonra 3 mahalleden oluşan koca bir gece kondu şehri ortaya çıktı. Dönüşüm projemizin tamamlanmasıyla Fikirtepe artık gecekondularla anılan yer olmaktan çıkıyor. İstanbul'a ve Fikirtepe halkına ait modern, nezih bir cazibe merkezi olarak şehirde yerini alıyor. 21 yıllık iktidarımızı en yalın haliyle göstermeye değerdir. İstanbul'un en sorunlu bölgesini aldık, en prestijli yeri haline getirdik. İşte Türkiye'yi de 21 yıl önce Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık. 1 yılda tertemiz bir İstanbul meydana getirdik. 1 yılda susuzluğu giderdik ve İstanbul suyuna kavuştu. Sabırla ve azimle çalışarak hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla yoklukların, yoksullukların, yasakların, baskıların, zulümlerin, kavgaların, çekişmelerinin ülkesini Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdik.

Vesayetle mücadele ettik, emperyalistlere meydan okuduk, eğitimden sağlığa her alanda reformlar yaptık. Terör örgütleriyle, darbecilerle çarpıştık.

Kandil'e yavrularımızı bunlar kaçırmadı mı? Diyarbakır annelerini bunlar gözü yaşlı hale getirmedi mi? Artık ne Gabar, ne Cudi, ne Tendürek ne Besler kaldı. Bütün buradaki mağaraları delik deşik ettik.

Şimdi Kandil'den meydan okuyorlar. Ne diyorlar, 'Bay Bay Kemal'i destekleyeceğiz'. Ben de diyorum ki 14 Mayıs'ta benim milletim Kandil'e prim vermeyecek. Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler çok çalışacağız. Biliyorsunuz karşımızda 7'li bir ittifak oluşturdular. Aylar, yıllar süren kavganın ardından da karşımıza Bay Bay Kemal'i aday olarak çıkardılar. Ama bu Bay Bay Kemal her biri ayrı alemde yaşayan 7 cumhurbaşkanı yardımcısından habersiz adım atmayacakmış. Böyle devlet yönetimi olur mu? Bu nasıl bir kafa? Nasıl bir anlayış? Bunlar devletimizi batırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Yol erkenken kararımızı vereceğiz ve sandıkları patlatacağız.

Daha geride bekleyen PKK, FETÖ, Londra tefecileri Washington'daki patronları saymıyorum bile. Şimdi 81 milyon Türkiye'yi yönetecekmiş. Ne yapacakmış? Küresel düzeyde siyasi ekonomik iddialara sahip Türkiye'nin geleceğini inşa edecekmiş. 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl yönetecek.

Biz TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Bugün TCG Anadolu halkımızın ziyaretine açıldı. Sarayburnu'nda tıklım tıklım herkes sırada kilometrelerce orada TGC Anadolu'yu yakından izlediler. İHA, SİHA, Akıncı ve Kızılelma'yı yapmak da bize nasip oldu. Unutmayın iş bilenin kılıç kuşananındır.

Bir toplu iğneyi üretemeyen Türkiye'den savunma sanayinde mühimmatından araç gerecine kadar bütün bunları üreten Türkiye'ye geldik.

Ey bu ülkeleri anne ve babaları, ey bu ülkenin gençleri hayallerinizi, heveslerinizi, beklentilerinizi bu hezimet abidesine emanet eder misiniz? Ey bu ülkenin esnafı, sanatkarı, sanayicisi, girişimcisi bırakınız ülkenizi kendi işinizin en basit kısmını güvenip de SSK'yı batıran bu acize bırakır mısınız? Evladımızı hayallerimizi, işimizi teslim etmeyeceğimiz birine ülkeyi teslim eder miyiz? Benim vatandaşımın sağlığı, sıhhati bizim sorumluluğumuzda buradan taviz veremeyiz. Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta kendiniz ve evlatlarınızın geleceğine sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Tabii ki sıkıntılar da var. Ama bunları çözecek olan da 21 yıldır bu ülkenin her meselesinin üstesinden gelmiş olan biziz."

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