Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmek için düzenek hazırladıkları öne sürülen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 19:23, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 19:24
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki sınav merkezinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek isteyen 4 kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.
Şüphelilerin üst aramasında 5 cep telefonu, 2 kamera, 4 kablosuz ağ ve 6 SIM kart ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.