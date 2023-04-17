Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti

Özgan, yazılı açıklamasında, bir siyasetçi ve halkın hizmetinde bir belediye başkanı olarak Türkiye için her zaman en doğrusunu yapmaya çalıştığını belirtti.

Partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılma kararı aldığını ifade eden Özgan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım."