'Bunlar daha şimdiden kime hangi bakanlık koltuğunun verileceğini konuşuyorlar'

Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
%0 Faizli 20.000 TL Bayram Firsatı!
%0 Faizli 20.000 TL Bayram Firsatı!
Sponsorlu İçerik
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Karsan, o modelin üretimi için 3 vardiyaya geçecek
Karsan, o modelin üretimi için 3 vardiyaya geçecek
Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor
Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
1,5 milyon mükellef başvurdu, 50 milyar borç yapılandırıldı
1,5 milyon mükellef başvurdu, 50 milyar borç yapılandırıldı
Konut satışları martta yüzde 21,4 düştü
Konut satışları martta yüzde 21,4 düştü
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır
Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Bunlar daha şimdiden kime hangi bakanlık koltuğunun verileceğini konuşuyorlar'

"Bunlar daha şimdiden kime hangi bakanlık koltuğunun verileceğini konuşuyorlar. Memleket değil bunların derdi. Kim cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, kim bakan olacak, kime hangi kurum verilecek, nasıl rant paylaşımı yapılacak, milletin gözünün içine baka baka bunları tartışıyorlar"- "15 seçimdir kaybeden, hiçbir seçimi kazanamayan, 15 seçimdir tek başına bir defa dahi iktidar yetkisini milletten alamayan, bir araya geldiklerinde dahi iktidar olma umudunu millete veremeyen yetersiz muhalefetten bu ülkenin çabuk kurtulması lazım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 19:26, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 19:27
Yazdır
'Bunlar daha şimdiden kime hangi bakanlık koltuğunun verileceğini konuşuyorlar'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Bunlar daha şimdiden kime hangi bakanlık koltuğunun verileceğini konuşuyorlar. Memleket değil bunların derdi. Kim cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, kim bakan olacak, kime hangi kurum verilecek, nasıl rant paylaşımı yapılacak, milletin gözünün içine baka baka bunları tartışıyorlar." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bozdağ, Bozova Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılanları anlatan Bozdağ, yeni şehirler kurulacağını, bir yıl içerisinde 320 bin bağımsız konutun teslim edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünde durduğunu söyleyen Bozdağ, daha önceki depremlerin ardından sözlerini vaktinde ve vaktinden önce yerine getirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, geleceğin kimlere emanet edileceğine karar verileceğini vurgulayan Bozdağ, "Türkiye için hayırlı olan, çocuklarımız için hayırlı olan 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, 'One minute' diye zalimlerin yüzüne haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mıdır, yoksa şimdiden başkalarına biat etmiş olan bizim karşımızdaki blok mudur, Kılıçdaroğlu mudur?" ifadesini kullandı.

Bekir Bozdağ, Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorununun bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"15 seçimdir kaybeden, hiçbir seçimi kazanamayan, 15 seçimdir tek başına bir defa dahi iktidar yetkisini milletten alamayan, bir araya geldiklerinde dahi iktidar olma umudunu millete veremeyen yetersiz muhalefetten bu ülkenin çabuk kurtulması lazım. Çözülmesi gereken muhalefet sorunudur. Değiştirilmesi gereken 15 seçimi kazanan, İHA'ları, SİHA'ları, Kızılelma'yı, nükleer enerjiyi, ilk yerli otomobili, daha nice ilkleri bu ülkeye kazandıran Erdoğan değil, değiştirilmesi gereken 20 yıldır kaybeden, yeni bir şey üretemeyen bu çapsız muhalefettir. Diyorum ki, CHP'nin Genel Başkanı'na belli ki teşkilatların gücü yetmiyor ama siz sandığı 14 Mayıs'ta patlattığınız takdirde Ankara'da büyük bir siyasal depreme yol açacaksınız. Emin olun Türkiye'nin muhalefet sorununu kökten çözeceksiniz. CHP'nin başında da onun yanında olan operasyon partilerinin başında da büyük değişimi sandıkta siz yapacaksınız. 'Tarih yazacağız' diyorlar, onların tarihini siz yazıp tarihe havale edeceksiniz, tarih olacaklar."

- "7 kocalı Hürmüz tarzı yönetim vaat ediyorlar"

Millet İttifakı'nın ülkeye bir hayrının olmadığını, "7 kocalı Hürmüz" tarzı yönetim vaat edildiğini, muhalefetin Türkiye'yi 7 başlı, 9 başlı hale getirmek istediğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bunlar daha şimdiden kime hangi bakanlık koltuğunun verileceğini konuşuyorlar. Memleket değil bunların derdi. Kim cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, kim bakan olacak, kime hangi kurum verilecek, nasıl rant paylaşımı yapılacak, milletin gözünün içine baka baka bunları tartışıyorlar. Bu ilkel anlayışa 'dur' diyeceğiz. Yeni bir şey söylemiyorlar. 'Yeni biziz', neresi yeni? Temel Bey, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, diğerleri yeni biri mi? Hepsi Türkiye'nin 20 yıldır siyasetinin içinde olanlar. Şimdi 20 yıldır siyasetin içinde olmuş, hep kaybetmiş olanlar yeni, kazananlar, dünya çapında liderlik ortaya koyanlar eski öyle mi? Cumhurbaşkanımız Erdoğan mı yeni şey söylüyor, Kılıçdaorğlu mu? Ne diyor? 'Biz eskiye, parlamenter sisteme döneceğiz' diyor."

Yeninin AK Parti olduğunu ifade eden Bozdağ, doğru adımlarla yola devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine göz dikmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini ifade ederek, "Analar, babalar, okula giden çocukları her gün endişe içinde beklerlerdi. 'Acaba oğlumu, kızımı, dağa mı kaldırdılar, yoksa kandırıp götürdüler mi' diye endişeyle akşamı bekleyen analar, babalar vardı. Şimdi 'hangi fakülteye oğlum kızım girecek' diye onun rüyasını görenler anneler, babalar var. Endişeleri bitirdik." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber