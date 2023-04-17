Konya'da komşu kavgasında silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Volkan P. ve babası Sadık P, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ercüment Atçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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