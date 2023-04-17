Bakan Soylu: Romanlar için 15 koordinatör görevlendirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana, Bolu, Çanakkale, Düzce, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ illerinde İçişleri Bakanlığı 2 tane Roman koordinatörü ile 13 valilik Roman Saha Koordinatörü olmak üzere toplamda ilk etapta 15 koordinatör görevlendirdik. Diğer illerimizde de atama yaparak bu sayıyı şimdi 25'e çıkardık ve bu arkadaşlarımız sizlerin emrindedir." dedi.

Şişli'de bir otelde düzenlenen Roman vatandaşların katıldığı iftar programında konuşan Soylu, Romanların Türkiye'nin solmayan, daima canlı olan rengi ve samimiyetleriyle, insanlıklarıyla, sadakatleriyle bu ülkenin asli ve vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, "Bu iftar bizim için bir kardeşlik iftarı ve bir komşu iftarı olarak görüyorum. Çünkü Romanlar benim komşumdur. Çocukluğumun ilk yıllarında yaklaşık 20 yaşına kadar Sarıgöl Mahallesi'nde oturdum. Ben burada sizlerle birlikte kendimi, kendi mahallemde, kendimi evimde, kendimi komşularımın evinde iftar yaparken hissediyorum ve görüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin tarih boyunca pek çok saldırıya maruz kaldığını, inancına, birliğine, kardeşliğine saldırdıklarını kaydeden Soylu, Türkiye'yi güçlü kılanın ülkedeki farklı karakterler olduğunu vurguladı.

- "Bizler sizlerin emrinizdeyiz"

Bakan Soylu, farklılıklar üzerinden ayırmaya çalışanların Erdoğan'ın çeşitli devrimleriyle hüsrana uğradığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Aramıza nifak sokmaya inşallah muvaffak olamayacaklardır. Bunun teminatı var bu ülkede. Bunun teminatı bizatihi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti hükümetleridir. Bu ülkenin demokrasiye inanan insanlarıdır. Bu aziz millettir. Komşumuz olan bizim bu kardeşlerimizdir. Adana, Bolu, Çanakkale, Düzce, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ illerinde İçişleri Bakanlığı 2 tane Roman koordinatörü ile 13 valilik Roman Saha Koordinatörü olmak üzere toplamda ilk etapta 15 koordinatör görevlendirdik. Diğer illerimizde de atama yaparak bu sayıyı şimdi 25'e çıkardık ve bu arkadaşlarımız sizlerin emrindedir. Bizler sizlerin emrinizdeyiz."

İstanbul'da düzenlenen Roman Buluşması etkinliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir talimat aldıklarını aktaran Soylu, bunun üzerine Roman vatandaşların sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi için yapılacak faaliyetlerin koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurulduğunu dile getirdi.

Roman Koordinasyon Merkezi işlemlerini takip etmek üzere sosyal etüt ve proje müdürlüklerinde yeni bir "Roman Masası" oluşturduklarının altını çizen Soylu, her türlü ayrımcılığa karşı Romanların yanında olunacağını anlattı.

Bakan Soylu, siyasetin de bir sınırı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O sınır vatanın birliğidir ve bütünlüğüdür, milli meselelerde siyaset hesabı yapılmamalıdır. Ama maalesef bugün terör, PKK, çete ile mücadele gibi meseleleri siyasete alet eden, oradan medet uman zavallılarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bizi bu anlayışla, bu mücadelede yalnız bırakmayın. Bizim sizden tek talebimiz budur. Bizim sizden başka çalacak kapımız yoktur. Bizim yolumuz Kandil'e çıkmaz, bizim yolumuz Batılılara çıkmaz. Bizim yolumuz Roman kardeşlerimize çıkar. Bu ülkeyi çok daha iyi yerlere getiririz inşallah. Öncelikle bu güzel akşamda bir Kadir Gecesi'ndeyiz, sonsuz rahmetin olduğu bir gecedeyiz. Ellerimizi semaya açıp dua edeceğiz. Allah'a dua edeceğiz. 'Allah'ım birliğimizi ve beraberliğimizi bozma' diyeceğiz. 'Allah'ım bizi kötülüklerden muhafaza et' diyeceğiz. 'Bizi deprem, afet, görünür görünmez kazalardan, musibetlerden koru ve muhafaza et' diyeceğiz."