18 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Atma ve Proje Tanıtım Töreni'ne katılacak.

- Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı ile Bankalar Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek. Kartal Atalar Mahallesi'ne ziyarette bulunacak Kurum, Hürriyet Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/12.00/13.00/15.00/17.30)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bucak Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak, Eğirdir'de iftar programına iştirak edecek.

(Burdur/14.00/Isparta/19.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan sergi ile Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını yapacak.

(Ankara/10.00/Afyonkarahisar/16.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ordu/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden brifing alacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Kahramanmaraş/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon 2028 Vizyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti Arsin İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, ilçe mahalle muhtarları ile bir araya gelecek, iftara 5 kala etkinliği ve Arsin ilçe iftar programına iştirak edecek, ardından Trabzon sivil toplum kuruluşları gençlik kolları ile sahur programına katılacak.

(Trabzon/14.00/17.00/17.30/18.15/19.10/23.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2022 yılı çocuk istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Hırvatistan'da serbest stil müsabakalarıyla devam edilecek. Milli sporculardan 57 kiloda Süleyman Atlı finalde, 97 kiloda İbrahim Çiftçi repesajda mücadele verecek; 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Fatih Erdin, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, ve 125 kiloda Taha Akgül müsabakalara başlayacak.

(Zagreb)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelesi başlayacak; Napoli-Milan, Chelsea-Real Madrid ilk maçları yapılacak.

(Napoli/Londra/22.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi VavaCars Fatih Karagümrük-Hangi Kredi Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Antalya/20.30)

4- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nun finalinde Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Bursa/17.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçları başlayacak; PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet-İlbank ve Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/15.00/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. tur mücadelesinde Tekirdağ Süleymanpaşa ile Konyaaltı Belediyespor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00)

8- 2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağı Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak.

(Antalya)