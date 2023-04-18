18 Nisan 2023 tarihli dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
18 Nisan 2023 tarihli dolu ve boş kadro kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 00:03, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 00:15
Sayı : 32167
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/218
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
17 Nisan 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
17/04/2023 TARİHLİ VE 2023/218 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
KURUMU : AFET VE ACtL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATII MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ