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18 Nisan 2023 tarihli dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı

18 Nisan 2023 tarihli dolu ve boş kadro kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 00:03, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 00:15
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18 Nisan 2023 tarihli dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı

Sayı : 32167

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/218

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

17/04/2023 TARİHLİ VE 2023/218 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

KURUMU : AFET VE ACtL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATII MERKEZ

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

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