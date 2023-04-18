Kartal'da park halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Temmuz Sokak'ta içinde 3 kişinin bulunduğu 34 RPV 71 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı yapanlar olay yerinde kaçarken bölgedeki iş yerinde oturan bir kadın da seken kurşunların hedefi oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde saldırıda otomobilde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan bir kişinin de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, saldırının yapıldığı otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.