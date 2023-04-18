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Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak

Siyasi partilerin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, muhalefet partileri seçim güvenliğine ilişkin iddiaları dillendirmeye başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 08:00, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 08:03
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Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak

CHP ve İyi Parti'nin özellikle 16 seçim çevresinde aday göstermemesi ve HDP'nin Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girmesinin ardından YSK, partilerin aday çıkarmadıkları şehirlerdeki bütün ilçe seçim kurulu üyeliklerinin düşürülmesine karar vermişti. Hem YSK hem de İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için gerekli önlemleri uygulamaya koyarken, siyasi partiler de kendi tedbirlerini alıyor. İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 güvenlik personeli görevlendirildi.

Valiler, güvenlik birim amirleri risk analizleri çerçevesinde il seçim güvenlik planları hazırlıyor.

YEŞİM ERASLAN-

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