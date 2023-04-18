MAPEG idari para cezası kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ruhsat sahiplerine 14 bin 781 lira ile 427 bin 974 lira arasında değişen idari para cezaları verdi.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MAPEG, heyetler tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılık nedeniyle ruhsat sahiplerine ve üçüncü kişilere idari para cezaları uyguladığını duyurdu.

Bu kapsamda, farklı illerdeki denetim çalışmalarında kusurları ve eksiklikleri bulunan maden şirketlerine 14 bin 781 lira ila 427 bin 974 lira arasında değişen idari para cezası verildi.