Tarım Kredi marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı

Açıklama Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sitesinden yapıldı.

Ramazan ayı başında Tarım Kredi marketlerinde başlatılan sabit fiyat uygulamasının 1 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Uygulama toplam 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsıyor.

Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünün belirtildiği açıklamada

"Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

sözlerine de yer verildi.