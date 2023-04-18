Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 10:59, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 11:00
MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.