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Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 10:59, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 11:00
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Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

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