Dolar 19,40 TL'ye yükseldi
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 19,40 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 17:19, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,3850
|19,3860
|19,4040
|19,4050
|Avro
|21,1900
|21,1910
|21,2630
|21,2640
|Sterlin
|23,9300
|24,0500
|24,0400
|24,1610
|İsviçre Frangı
|21,5740
|21,6820
|21,5520
|21,6600
|ANKARA
|ABD Doları
|19,3550
|19,4350
|19,3740
|19,4540
|Avro
|21,1500
|21,2300
|21,2230
|21,3030
|Sterlin
|23,8700
|24,0800
|23,9800
|24,1900