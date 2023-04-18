Batman'da yol çalışmasında aracın çarptığı işçi öldü

Ağır yaralanan Ekmiş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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