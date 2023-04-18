Batman'da yol çalışmasında aracın çarptığı işçi öldü
Batman'da yol çalışması sırasında aracın çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 12:41, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 13:02
Batman-Üçyol bölünmüş yolun 13. kilometresinde Karayollarına bağlı ekiplerin çalışması sırasında yol güvenliğini sağlayan 24 yaşındaki İlyas Ekmiş'e, M.Ç. (49) yönetimindeki 34 EVC 836 plakalı pikap çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ekmiş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.