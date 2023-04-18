Bakan Özer: Ordu'muzla ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Ordu 19 Eylül Stadyumu alanına yapılacak millet bahçesine ilişkin, "İnsanların dinleneceği, kültür ve sanat etkinliklerinin olacağı, kaynaşacakları, sosyalleşecekleri çok önemli bir proje olan millet bahçesinde inşallah yarın itibarıyla Valimiz buranın yıkımıyla ilgili süreci başlatacak ve Ordu'muzla ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Özer, millet bahçesinin inşa edileceği eski stadyumda yaptığı basın açıklamasında, kentte yürütülecek projeler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Özer, Ordu'yu sadece Karadeniz'in değil, tüm Türkiye'nin en güçlü eğitim sistemine sahip şehri haline getirebilmek için eğitim yatırımlarında çok ciddi kapasite artışına gittiklerini söyledi.

Yaklaşık 491 milyon lira olan Ordu'nun 2023 eğitim yatırımlarını 1 milyar 796 milyon liraya çıkardıklarını ifade eden Özer, bu yatırımları daha da artırarak sadece merkez değil Ordu'nun tüm ilçelerinin de eğitimle ilgili uzun vadeli tüm ihtiyaçlarını gidereceklerini kaydetti.

Özer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile bilim kentiyle ilgili ortak hareket etme kararı alarak süreci başlattıklarını dile getirerek, arazilerin tahsisiyle sadece Ordu için değil, tüm Türkiye için yeni olan, farklı bir konseptte bilim kentini Ordu'ya kazandıracaklarını aktardı.

Özel eğitim kampüsünü de Ordu'ya kazandırmak için süreci başlattıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız 10 dönümlük bir araziyi belirledi, biz de bu kampüsü yatırım bütçemiz içerisine dahil ettik. Özel eğitim kampüsü gerçekten çok büyük çaplı bir kampüs olacak inşallah. Özel eğitim anaokulu olan, özel eğitim uygulama okulu birinci, ikinci, üçüncü kademede, aynı zamanda özel eğitim meslek okulu, aynı zamanda öğrencilerin terapisiyle ilgili farklı alternatif modellerin denendiği Türkiye'nin en kapsamlı, kapasitesi en büyük olan kampüsünü inşallah Ordu'muza kazandırmış olacağız. Bununla ilgili Sayın Başkan imarla ilgili, araziyle ilgili çalışmaları nihayetlendirdiğinde inşallah yatırım programına aldığımız o projemizi de hızlı bir şekilde Ordu'muza kazandırmış olacağız."

Özer, dün Ünye ve Fatsa'ya ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İnşallah Ünye-Akkuş ve Niksar yoluyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük, onun hızlı bir şekilde yaklaşık bir iki hafta içerisinde temel atmasını da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünye Kültür Merkezi'yle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüklerini aktaran Özer, "Yaklaşık yüzde 15'e gelip tasfiye edilen bir süreç. Kültür ve Turizm Bakanlığının fiyat güncellemesi ve ihale izni vermesi gerekiyordu. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizi kırmadı, ihale iznini de gönderdi." diye konuştu.

Özer, Fatsa'da fındık odaklı ve fındıkla ilgili teknolojilerin çok yaygın şekilde eğitiminin yapılacağı ve o alanla ilgili insan kaynağı ihtiyacının giderileceği tarım lisesinin kurulmasıyla ilgili bir teklif olduğunu kaydederek, bugün itibarıyla teklifi kabul ettiklerini, Fatsa'ya yeni dönemde tarım üzerine spesifik eğitim veren bir tarım lisesini kazandıracaklarını bildirdi.

Fatsa çevre yolu talebine değinen Özer, "Gerçekten çok büyük bir proje, sadece Fatsa ile ilgili değil, bölgeyle ilgili, çok sayıda tünellerin, kavşakların, köprülerin olduğu çok sofistike kompleks bir projeydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük, inşallah 2023 yılı içerisinde yatırım programına dahil etmiş olacağız." dedi.

- Ordu Millet Bahçesi projesi

Mahmut Özer, Fatsa'da millet bahçesi projesinin işlemlerinin hızlanmasıyla ilgili ödeneği de bugün itibarıyla Fatsa'ya kazandırmış olacaklarını belirtti.

Ordu Millet Bahçesi projesinde de güzel sürprizler olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Bugün buradayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız burayla ilgili gerekli işlemleri zaten tamamlamıştı, sadece Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu içinde bulunduğumuz stadyumu tahsis etmesi gerekiyordu. Onunla ilgili Gençlik ve Spor Bakanımızla geçen hafta görüştük, sağ olsun, dün itibarıyla buranın millet bahçesine tahsisiyle ilgili yazıyı gönderdi. Kıymetli Bakanım Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. İnsanların dinleneceği, kültür ve sanat etkinliklerinin olacağı, kaynaşacakları, sosyalleşecekleri çok önemli bir proje olan millet bahçesinde inşallah yarın itibarıyla Valimiz buranın yıkımıyla ilgili süreci başlatacak ve Ordu'muzla ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız."

Özer, dertlerinin tüm kurum ve kuruluşlarla Ordu'yu çok daha güçlü hale getirmek olduğunu ifade ederek, yeni atacakları adımlarla Ordu'nun çok daha güçlü hale geleceğini söyledi.

Çalışmalardaki katkıları için Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür eden Özer, "Millet bahçesinin ilk kazması hayırlı uğurlu olsun diyor, hepinize saygılar sunuyorum." dedi.