Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 16:24, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 16:45
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.G.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.