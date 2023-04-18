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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kaybederek günü 5.018,70 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 18:29, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 18:29
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 48,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,50 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,93 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de hem makroekonomik veri akışının hem de Fed yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırdığını aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda yüzde 87 ihtimalle politika faizini 25 baz puan yükselteceğinin fiyatlandığını söyledi.

Öte yandan, temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarının sürmesi gerektiğini belirtti.

Yarın Fed Bej Kitap raporunun piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde, yurt içinde tüketici güven endeksi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesinin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin destek, 5.150 ve 5.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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