2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi soruşturmasında bir kadın tutuklandı

İddiaya göre Kerzi Y. (40), ayrı yaşadığı eşi Gökhan Y'nin (40) Özbekistan uyruklu S.G. ve 2 aylık bebekleri ile birlikte oturdukları Asmalıevler Mahallesi'ndeki apart daireye gitti.

Burada eşiyle tartışan Kerzi Y, yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı kucağında bebeğini tutan S.G'ye attı. Yakıcı sıvı, 2 aylık bebeğin üzerine isabet etti.

Yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan ve Fatih Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Kerzi Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenilen zanlı, adliyeye getirildiği sırada da "Ben öyle bir şey yapmadım. Komplo." ifadelerini kullandı.